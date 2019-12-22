МЗС Польщі звинуватило Путіна в викривленні історії Другої світової війни

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Мова йде про слова Путіна, сказані під час його прес-конференції 19 грудня

Міністерство закордонних справ (МЗС) Польщі звинуватило російського президента Володимира Путіна в спотворенні історії Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, опубліковану на сайті МЗС у суботу, 21 грудня.

Йдеться про слова Путіна, сказані під час його прес-конференції 19 грудня. Тоді президент РФ сказав, що Польща "сама взяла участь у поділі Чехословаччини", а радянські війська увійшли в Польщу після того, як "польський уряд втратив контроль над своїми збройними силами і за тим, що відбувається на території країни".

У МЗС Польщі прокоментували, що заява Путіна являє собою хибну картину подій, він використовує "пропагандистські послання" сталінської епохи. Також у відомстві додали, що російський президент підриває спільну роботу російських і польських істориків.

Крім того, у зовнішньополітичному відомстві відзначили, що після відновлення незалежності в 1918 році Польща прагнула вибудовувати нормальні відносини як з Німеччиною, так і з СРСР. Проте Радянський Союз зробив "прямі кроки", щоб розв'язати війну, а зробив він це за погодженням з Німеччиною після підписання пакту Молотова-Ріббентропа і секретного протоколу до нього.

У підсумку більше половини території довоєнної Польщі опинилася під окупацією СРСР, жертвами радянських репресій стали 566 тисяч осіб (вбиті, арештовані або депортовані), йдеться в заяві МЗС Польщі.

Нагадаємо, віце-прем'єр Польщі Яцек Сасіна заявивл, що присутність президента Росії Володимира Путіна на заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни, недоречно.