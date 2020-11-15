В Польше заявили об информационных атаках России

Фото: флаг Польши (pixabay.com/kaboompics)

Россия проводит информационные кампании, направленные против Польши. Москва использует для этого множество многоязычных каналов связи.

Об этом заявил в интервью порталу cyberdefence24.pl Станислав Жарин, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши.

По утверждению пресс-секретаря, действия Москвы представляют самую большую угрозу для Варшавы.

По его словам, Россия манипулирует образом Польши с тем, чтобы выставить ее страной, которая постоянно создает проблемы в Европе.

Как считает Жарин, дезинформация - это часть «более широкого спектра мер», которые Россия использует против Польши. Пресс-секретарь заявил, что имеет в виду разведывательную деятельность Москвы, ее действия в финансовой и энергетической сферах, а также военные провокации и агрессивную дипломатию.

"Отдельная тема - это хакерские атаки", - добавил он.

По убеждению Жарина, российская сторона использует различные агрессивные методы, чтобы укрепить собственные интересы в Центральной и Восточно Европе и сохранить «энергетическое и политическое господство.

Напомним, Сенат Польши принял закон о запрете пропаганды коммунизма и других тоталитарных режимов, согласно которому соответствующие памятники должны быть демонтированы в течение года.

Напомним, позже Нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, в которой обвиняет Россию в "манипулировании историей". В документе утверждается, что Советский Союз и нацистская Германия одинаково ответственны за начало Второй мировой войны.

Также РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Польши обвинило российского президента Владимира Путина в искажении истории Второй мировой войны. Путин обвинил Польшу в "участии в разделе Чехословакии" и отметил, что советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство утратило контроль над вооруженными силами и над ситуацией в стране".