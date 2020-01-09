У Польщі зрівняли відповідальність СРСР і Німеччини за початок війни

Нижня палата парламенту прийняла резолюцію, в якій звинувачує РФ в "маніпулюванні історією"

Нижня палата парламенту Польщі прийняла резолюцію, в якій звинувачує російську владу в "маніпулюванні історією". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сейму.

У резолюції стверджується, що СРСР і нацистська Німеччина несуть рівну відповідальність за початок Другої світової війни.

Документом Сейм Республіки Польща засуджує провокаційні і неправдиві заяви представників вищих органів влади РФ, які намагаються звинуватити Польщу в розв'язанні Другої світової війни.

У документі стверджується, що до початку війни привела політика двох тоталітарних держав - Німеччини і Радянського Союзу і укладення пакту Молотова-Ріббентропа.

"Першими жертвами обох тоталітарних режимів стали Польща і країни Центральної та Східної Європи", - заявили в Сеймі.

Документ був прийнятий в першому читанні спрощеним порядком голосування (акламацію).

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Польщі звинуватило російського президента Володимира Путіна в спотворенні історії Другої світової війни.