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У Франції за добу від коронавірусу померли 15 людей

Новини » В світі     12.03.2020 - 09:35
У Франції за добу від коронавірусу померли 15 людей
Ілюстративне фото (pexels.com)

Загальна кількість загиблих досягла 48 осіб

У Франції зареєстровано 15 нових випадків смерті від коронавіруса COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse.

Таким чином, загальна кількість загиблих досягла 48 осіб.

Загалом, за даними міністерства охорони здоров'я Франції, коронавірусом заразилися 2281 громадянин.

Зазначимо, що інфекцію раніше виявили у міністра культури Франції Франка Рістера. Також на ймовірне зараження коронавірусом перевірять керівника адміністрації президента Франції Патріка Стрзода. Наразі він очікує результатів тесту.

Станом на ранок 12 березня, у світі офіційно підтверджено 126 104 випадки зараження коронавірусом у 123 країнах і територіях. Найбільше випадків зафіксовано у Китаї - 80 793, з них 3169 летальні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу у світі.

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