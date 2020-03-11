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В Албанії підтвердили першу смерть від коронавірусу

Новини » Суспільство     11.03.2020 - 14:59
В Албанії підтвердили першу смерть від коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Помер 73-річний пацієнт з хронічними захворюваннями серця і легенів

Міністерство охорони здоров'я Албанії підтвердило першу смерть від коронавирусу. Про це повідомляє Koha Jone.

Як зазначили в місцевому МОЗ, жертвою коронавірусу став 73-річний пацієнт, який страждав від хронічних захворювань серця і легенів. Він помер 11 березня із-за ускладнень захворювання.

Зазначимо, про перших випадках захворювання коронавірусом в Албанії повідомили 9 березня. Тоді повідомили, що новим вірусом захворіли батько і син, які нещодавно повернулися з Італії.

Нагадаємо, у зв'язку з поширенням коронавірусу в світі Кабінет міністрів прийняв рішення про введення карантину в Україні з 12 березня по 3 квітня. Зокрема, будуть закриті всі навчальні заклади; заборонено проведення масових заходів з понад 200 учасників; призупинено авіасполучення з країнами, де спостерігається спалах COVID-19; закриття здебільшого контрольно-пропускних пунктів на кордоні.

За станом на 11 березня в Україні офіційно підтверджений один випадок зараження коронавірусом. 3 березня у Чернівцях вірус був виявлений у чоловіка, який повернувся в Україну з Італії.

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