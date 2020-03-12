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В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса

Новости » Происшествия     12.03.2020 - 13:31
В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса
Иллюстративное фото (adevarul ro)

Скончалась 57-летняя женщина из Познани

В Польше зафиксировали первый летальный случай от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское Радио".

Как сообщается, от коронавируса скончалась 57-летняя жительница города Познань.

Напомним, ранее сообщалось, что у командующего Вооруженными силами Польши генерала Ярослава Мики подтвердили заражение коронавирусом COVID-19. У военного обнаружили коронавирус после поездки в Германию.

Также РБК-Украина писало, что в Греции обнаружили первый смертельный случай от коронавируса. Умершему было 66 лет, он заразился во время религиозного паломничества в Израиле и Египте в прошлом месяце.

Кроме того, всего за сутки число смертей от вируса во Франции увеличилось до 48 человек. В целом, по данным министерства здравоохранения Франции, коронавирусом заразился 2281 гражданин.

Добавим, что по состоянию на утро 12 марта, в мире официально подтверждены 126 104 случая заражения коронавирусом в 123 странах и территориях. Больше всего случаев зафиксировано в Китае - 80 793, из них 3169 летальные.

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