Командувач ЗС Польщі заразився коронавірусом

Фото: Ярослав Мікі (flickr.com/photos/ministerstwoobronynarodowej)

Генерал Ярослав Міки заразився під час візиту в Німеччину

У командувача Збройними силами Польщі генерала Ярослава Міки підтвердили зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства національної оборони країни в Twitter.

Як повідомляється, у Ярослава Міки виявили коронавірус після його поїздки в Німеччину.

"Після повернення з військової ради в Німеччині у генерала Міки підтверджено наявність коронавірусу. Особи, що супроводжували генерала, були ізольовані. Командувач відчуває себе добре", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у члена іспанського Конгресу і генерального секретаря ультраправої партії Vox Хав'єра Ортеги Сміта виявили коронавірус. У партії прийняли рішення відправити всіх своїх депутатів працювати з дому.

Крім того, Міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від поїздок до Італії через епідемію коронавірусу в цій країні.

Додамо, що ПАРЄ перенесла всі свої засідання, які були заплановані на березень місяць через спалах коронавірусу. При цьому в Асамблеї додали, що питання проведення пленарної сесії ПАРЄ, яка запланована на 20-24 квітня, буде розглянуто пізніше.