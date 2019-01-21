У Польщі затримали главу охорони концерту, на якому стався напад на мера Гданська

Фото: Павло Адамович (twitter.com/AdamowiczPawel)

Напад на мера Гданська стався 13 січня

У Польщі затримали главу охорони концерту, на якому 13 січня 2019 року відбувся напад на мера Гданська Павла Адамовича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прокуратури Польщі в Тwitter.

За інформацією прокуратури, затриманий ввів в оману правоохоронців, заявивши, що нападник на мера проник на концерт під виглядом журналіста.

"За дорученням прокуратури був затриманий начальник охорони заходу "Православне Різдво", який відбувся 13 січня у Гданську", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 13 січня на благодійному концерті в Гданську чоловік пробрався на сцену, де виступав Адамович, і наніс йому удар ножем. Нападник заявив, що незаслужено відсидів кілька років у в'язниці і звинуватив у цьому Адамовича.

Як повідомляло РБК-Україна, 14 січня мер Гданська помер у лікарні від отриманих при нападі ножових поранень. Адамович переніс п'ятигодинну операцію на серці і в області живота, але лікарям не вдалося врятувати його життя.

Також повідомлялося, що обвинувачений у вбивстві Адамовича на допиті в прокуратурі не визнав свою провину.