В Польше задержан глава охраны концерта, на котором произошло нападение на мэра Гданьска

Фото: Павел Адамович (twitter.com/AdamowiczPawel)

Нападение на мэра Гданьска произошло 13 января

В Польше задержан глава охраны концерта, на котором 13 января 2019 года произошло нападение на мэра Гданьска Павла Адамовича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение прокуратуры Польши в Тwitter.

По информации прокуратуры, задержанный ввел в заблуждение правоохранителей, заявив, что напавший на мэра проник на концерт под видом журналиста.

"По поручению прокуратуры был задержан начальник охраны мероприятия "Православное Рождество", которое состоялось 13 января в Гданьске", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 13 января на благотворительном концерте в Гданьске мужчина пробрался на сцену, где выступал Адамович, и нанес ему удар ножом. Нападавший заявил, что незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме и обвинил в этом Адамовича.

Как писало РБК-Украина, 14 января мэр Гданьска умер в больнице от полученных при нападении ножевых ранений. Адамович перенес пятичасовую операцию на сердце и в области живота, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Также сообщалось, что обвиняемый в убийстве Адамовича на допросе в прокуратуре не признал свою вину.