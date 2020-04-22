У Житомирській області локалізували всі осередки пожеж

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Рятувальники локалізували останній осередок пожежі на території Виступовицького лісництва

Вогнеборці локалізували останній осередок пожежі у Житомирській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За словами директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Володимира Демчука, ситуація з пожежами в Житомирській області поступово покращується.

"За даними наземної розвідки та супутниковому моніторингу на ранок осередків відкритого вогню не фіксувалося", - заявив Демчук.

Він додав, що вогнеборці локалізували останній осередок пожежі на території Виступовицького лісництва поблизу сіл Жолудівка та Журба.

"Таким чином всі осередки в Житомирській області локалізовано. На даний час проводиться проливка окремих ділянок тління", - уточнив Демчук.

Нагадаємо, лісові пожежі у Житомирській області зруйнували понад 70 будинків. Сьогодні вранці у ДСНС повідомили про локалізацію двох осередків в Овруцькому районі, зокрема, масштабну пожежу трав’яного настилу та лісової підстилки у Виступовицькому лісництві та поблизу села Острови.

Однієї із причин масштабних пожеж, які виникли у Житомирській області, рятувальники називають пошкодження лінії електропередач.

Також РБК-Україна повідомляло, що на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області уряд виділить 25 мільйонів гривень.