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У Житомирській області локалізували всі осередки пожеж

Новини » Надзвичайні події     22.04.2020 - 15:28
У Житомирській області локалізували всі осередки пожеж
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Рятувальники локалізували останній осередок пожежі на території Виступовицького лісництва

Вогнеборці локалізували останній осередок пожежі у Житомирській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За словами директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Володимира Демчука, ситуація з пожежами в Житомирській області поступово покращується.

"За даними наземної розвідки та супутниковому моніторингу на ранок осередків відкритого вогню не фіксувалося", - заявив Демчук.

Він додав, що вогнеборці локалізували останній осередок пожежі на території Виступовицького лісництва поблизу сіл Жолудівка та Журба.

"Таким чином всі осередки в Житомирській області локалізовано. На даний час проводиться проливка окремих ділянок тління", - уточнив Демчук.

Нагадаємо, лісові пожежі у Житомирській області зруйнували понад 70 будинків. Сьогодні вранці у ДСНС повідомили про локалізацію двох осередків в Овруцькому районі, зокрема, масштабну пожежу трав’яного настилу та лісової підстилки у Виступовицькому лісництві та поблизу села Острови.

Однієї із причин масштабних пожеж, які виникли у Житомирській області, рятувальники називають пошкодження лінії електропередач.

Також РБК-Україна повідомляло, що на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області уряд виділить 25 мільйонів гривень.

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