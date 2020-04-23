В Польше вспыхнули масштабные пожары в национальном парке

Иллюстративное фото (twitter.com/azwildcatsfan)

Пожар охватил около 6 тыс. гектаров болотных лугов и лесов

В Польше горит Бебжанский национальный парк, который является крупнейшим в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

Как сообщается, в Министерстве охраны окружающей среды заявили, что пожар, скорее всего, вызвали фермеры, которые незаконно сжигали траву. Сейчас он охватил около 6 тыс. гектаров болотистых лугов и лесов. К тушению привлечены пожарные команды из других регионов Польши, пожарные самолеты Государственной лесной службы, полицейские вертолеты, беспилотники и солдаты Сил территориальной обороны.

Как отмечается, борьба с огнем продолжается с недели, но пожар в некоторых местах удалось взять под контроль. Однако сколько еще времени может продолжаться тушение - пока неизвестно. Ситуацию осложняет то, что Польша сейчас переживает худшие засухи за десятилетие.

Напомним, в Чернобыльской зоне продолжаются действия с тушением пожаров на территории четырех лесничеств, основные усилия направлены на локализацию трех очагов возгорания.

Кроме того, огнеборцы локализовали последний очаг пожаров в Житомирской области.