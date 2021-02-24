У Польщі посилили карантин у зв'язку з різким зростанням випадків COVID-19
У середу, 24 лютого, міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський оголосив про посилення в країні обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу. На більшій частині території країни збережуть поточний рівень обмежень, за винятком одного регіону.
Про це повідомляє газета Rzeczpospolitej.
У Вармінсько-Мазурському воєводстві карантинні обмеження будуть посилені щонайменше на два тижні.
Так, учні з першого по третій класи повернуться до дистанційного навчання. Також будуть закриті торгові центри, готелі, кінотеатри, театри, басейни і музеї.
"Якщо показники будуть сповільнюватися, ми зможемо говорити про повернення дітей в школу через тиждень. Пробні іспити, ймовірно, будуть відкладені", - заявив міністр охорони здоров'я.
При цьому Недзельський наголосив, що в громадських місцях тепер буде заборонено використовувати хустки замість масок і респіраторів.
Крім того, уряд прийняв рішення ввести обов'язковий 10-денний карантин для осіб, що в'їжджають "з південного напрямку". Умовою звільнення від карантину буде тест на коронавірус, виконаний не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону.
Нагадаємо, уряд Польщі до кінця тижня змінить правила в'їзду в країну. Тепер на всіх напрямках буде дозволений пропуск громадян тільки при наявності негативного тесту на коронавірус.
Додамо, що минулого тижня в Польщі заявили, що можуть ввести обмеження на кордонах з Чехією і Словаччиною у зв'язку зі зростанням захворюваності в цих країнах.
Крім того, в Польщі заявили, що в країні почалася третя хвиля коронавірусу.