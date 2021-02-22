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Тільки з COVID-тестом. Польща змінює правила в'їзду в країну на всіх кордонах

Новость на русском → Варшава, Понеділок 22 лютого 2021 11:20
Тільки з COVID-тестом. Польща змінює правила в'їзду в країну на всіх кордонах Фото: Адам Недзельський (flickr com premierrp)
Автор: Ігор Литвиненко

Уряд Польщі до кінця тижня змінить правила в'їзду в країну. Тепер на всіх напрямках буде дозволений пропуск громадян лише за наявності негативного тесту на коронавірус.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський в ефірі телеканалу TVN24.

За його словами, у разі відсутності негативного тесту на COVID, громадяни зобов'язані будуть пройти обов'язковий карантин.

"Ми думаємо, щоб зробити це на поточному тижні. Ми хочемо допрацювати правила, деталі, служби повинні підготуватися, тому що це буде означати повернення до діяльності прикордонної охорони", - заявив Недзельський.

Міністр зазначив, що тест на коронавірус буде обов'язковим як на західній, так і на південному кордоні країни. У разі відсутності тесту, який прибуває зобов'язаний пройти 10-днейвную ізоляцію.

Відзначимо, до цього у Польщі вимагали негативний тест на коронавірус лише у громадян третіх країн, що в'їжджають з країн ЄС обов'язковий карантин не застосовувався.

Нагадаємо, минулого тижня в Польщі заявили, що можуть ввести обмеження на кордонах з Чехією і Словаччиною у зв'язку із зростанням захворюваності в цих країнах.

Раніше в Польщі заявили, що в країні почалася третя хвиля коронавірусу. За словами Недзельського, питання лише в тому, яких розмірів вона досягне.

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