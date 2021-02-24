В Польше ужесточили карантин в связи с резким ростом случаев COVID-19

В среду, 24 февраля, министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил об ужесточении в стране ограничений в связи с пандемией коронавируса. На большей части территории страны сохранят текущий уровень ограничений, за исключением одного региона.

В Варминьско-Мазурском воеводстве карантинные ограничения будут ужесточены по меньшей мере на две недели.

Так, ученики с первого по третий классы вернутся к дистанционному обучению. Также будут закрыты торговые центры, отели, кинотеатры, театры, бассейны и музеи.

" Если показатели будут замедляться, мы сможем говорить о возвращении детей в школу через неделю. Пробные экзамены, вероятно, будут отложены", - заявил министр здравоохранения.

При этом Недзельский отметил, что в общественных местах теперь будет запрещено использовать платки вместо масок и респираторов.

Кроме того, правительство приняло решение ввести обязательный 10-дневный карантин для лиц, въезжающих "с южного направления". Условием освобождения от карантина будет тест на коронавирус, выполненный не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.