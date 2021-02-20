Польща може ввести обмеження на кордонах з Чехією і Словаччиною
Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський не виключає введення обмежень на кордонах з Чехією і Словаччиною. Це пов'язано із зростанням числа випадків зараження коронавірусом в обох країнах.
Про це повідомляє Reuters.
"Кордони будуть відкриті для людей з негативним тестом, але ситуація може змінитися", - сказав Недзельський.
В останні дні Польща бореться зі зростаючою коронавірусною інфекцією. Середня щотижнева кількість нових випадків в день перевищує 6500, число госпіталізованих пацієнтів також зростає, але минулого тижня уряд зняв деякі обмеження.
Нагадаємо, Недзельський заявив у п'ятницю, що третя хвиля пандемії вже прийшла у Польщу, і питання лише в тому, яких розмірів вона досягне.
Крім того, міністр вчора заявив, що країні від коронавірусу щеплено вже 2,5 млн осіб.
Також РБК-Україна писало, що в Польщі з початку масової вакцинації населення в більш ніж 1,5 тисячах випадків були зафіксовані побічні наслідки, в тому числі 11 закінчилися летально.