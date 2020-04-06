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У Польщі спрогнозували пік захворюваності коронавірусом

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 14:37
У Польщі спрогнозували пік захворюваності коронавірусом
Фото: Матеуш Моравецький (flickr.com/Kancelaria Premiera)

Польща знаходиться на початку боротьби з коронавірусом

Польща очікує піку захворюваності на викликану коронавірусом хворобу COVID-19 у травні-червні. Про це заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Wiadomosci Gazeta.

Моравецький зазначив, що Польща знаходиться на початку боротьби з коронавірусом.

"Сьогодні, на цьому етапі, ми знаємо, що слід дотримуватися дисципліни, вкладати додаткові зусилля, тримати дистанцію виконувати безліч правил і процедур. Ми значною мірою знаходимося на початку боротьби з коронавірусом. Пік захворюваності ще попереду - десь в травні-червні" - заявив Моравецький.

Нагадаємо, раніше у МОЗ України повідомили, що без дотримання суворих карантинних норм пік захворюваності на коронавірус може початися 14-15 квітня. Зокрема, поширення інфекції може призвести до масового надходження важких хворих у лікарні і зростанню негативних наслідків, в тому числі летальних.

Разом з тим, прем’єр-міністр Денис Шмигаль на щоденній селекторній нараді президента Володимира Зеленського з представниками уряду та державних відомств заявив, що за минулу добу відсоток тих, хто захворів на коронавірусну інфекцію в Україні, знизився.

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