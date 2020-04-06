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В Польше спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 14:37
В Польше спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом
Фото: Матеуш Моравецкий (flickr.com/Kancelaria Premiera)

Польша находится в начале борьбы с коронавирусом

Польша ожидает пика заболеваемости вызванной коронавирусом болезни COVID-19 в мае-июне. Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Wiadomosci Gazeta.

Моравецкий отметил, что Польша находится в начале борьбы с коронавирусом.

"Сегодня, на этом этапе, мы знаем, что следует соблюдать дисциплину, вкладывать дополнительные усилия, держать дистанцию выполнять множество правил и процедур. Мы в значительной степени находимся в начале борьбы с коронавирусом. Пик заболеваемости еще впереди - где-то в мае-июне", - заявил Моравецкий.

Напомним, ранее в Минздраве Украины сообщили, что без соблюдения строгих карантинных норм пик заболеваемости коронавирусом может начаться 14-15 апреля. В частности, распространение инфекции может привести к массовому поступлению тяжелых больных в больницы и росту негативных последствий, в том числе летальных.

Вместе с тем, премьер-министр Денис Шмигаль на ежедневном селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств заявил, что за минувшие сутки процент тех, кто заболел коронавирусной инфекцией в Украине, снизился.

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