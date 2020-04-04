Пік коронавіруса в Україні може початися в середині квітня

Фото: Олег Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Влада закликає громадян дотримуватись карантинних норм

Без дотримання суворих карантинних норм пік захворюваності на коронавірус може початися 14-15 квітня. Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу.

Як зазначив Ляшко, поширення інфекції може призвести до масового надходження важких хворих у лікарні і зростанню негативних наслідків, в тому числі летальних.

"Якщо ми не будемо вживати більш жорстких обмежувальних карантинних заходів, то ми можемо очікувати пік захворюваності на коронавірусну хворобу вже починаючи з 14-15 квітня", - сказав Ляшко.

Він повідомив, що за останні минулу добу в Україні підтверджено 154 нових випадків коронавірусу, в тому числі у десяти дітей, при цьому госпіталізовано 92 особи.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на ранок 4 квітня, в Україні зафіксовано 1096 випадків інфікування коронавірусом. Найбільше випадків інфікування в Києві і Чернівецькій області. Всього зафіксовано 28 летальних випадків від COVID-19 в Україні, з яких 9 чоловіків і 19 жінок. 85% всіх померлих від COVID-19 мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень.

Нагадаємо, з 6 квітня постановою уряду в Україні посилюють карантинні заходи. Зокрема, поліції дали право перевіряти документи на вулиці.