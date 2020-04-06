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В Україні зменшилась кількість нових хворих на коронавірус, - Шмигаль

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 13:33
В Україні зменшилась кількість нових хворих на коронавірус, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Україна могла мати значно більше недужих, як у європейських країнах

За минулу добу відсоток тих, хто захворів на коронавірусну інфекцію в Україні, знизився. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на щоденній селекторній нараді президента Володимира Зеленського з представниками уряду та державних відомств, які залучені до запобігання поширенню COVID-19, передає прес-служба Офісу президента.

Зокрема, із 1319 зафіксованих випадків захворювання на коронавірус за останню добу виявлено 68. Це значно менше, ніж у попередні дні. Шестеро людей померли через важкі хронічні хвороби, зазначив він.

"Зменшення кількості захворілих на коронавірус - це результат карантину. Ми могли б мати значно більше недужих, як у європейських країнах. Тому наші заходи були вчасними та правильними", - заявив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, МОЗ повідомляв, що за станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

У той же час, у Львові двох хворих з COVID-19 підключили до апаратів штучної вентиляції легенів.

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