Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 6 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні заборонили відвідування парків та зон відпочинку, а в громадських місцях обов'язкова наявність масок

Україна і світ продовжують боротьбу з пандемією коронавірусу. Країни продовжують карантин через зростання інфікування, а МОЗ істотно посилює обмеження для українців. З сьогоднішнього дня вводиться масковий режим і обов'язкова самоізоляція для громадян від 60 років. Детальніше про протидію COVID-19 в Україні, а також ситуація в світі на 6 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

кількість виявлених випадків коронавіруса в Україні зросла до 1308;

37 осіб із діагнозом COVID-19 померли, 28 пацієнтів одужало;

коронавірусом в Україні частіше хворіють люди у віці 30-69 років;

пік епідемії очікується після 14 квітня;

з 6 квітня на вулицю не можна виходити без документів;

заборонені прогулянки в парках, скверах, зонах відпочинку;

в світі захворіло понад 1,2 млн. осіб.

Посилення карантину

Кабінет міністрів України своєю постановою посилив карантинний режим в країні. З 6 квітня вводяться додаткові заходи для безпеки населення і обмеження соціальної активності:

в громадських місцях необхідно обов'язково носити маску або респіратор;

переміщатися по вулиці дозволяється групами не більше 2-х осіб, крім необхідності супроводу дітей;

діти до 14 років не можуть перебувати в громадських місцях без супроводу дорослих родичів;

забороняється відвідування парків, скверів, лісопаркових і прибережних зон відпочинку, дитячих і спортивних майданчиків;

проїзд в громадському транспорті здійснюється за спецперепустками, кількість пасажирів обмежується числом місць для сидіння;

на в'їздах в області встановлюються пункти пропуску для перевірки стану здоров'я всіх проїжджаючих;

відвідувачі і персонал закладів послуг і торгівлі повинні бути в захисних масках, кількість людей всередині приміщень не повинен перевищувати 1 особа на 10 кв.м.

З 6 квітня обов'язкове носіння засобів індивідуального захисту у всіх громадських місцях. Під громадьскими місцями маються на увазі об'єкти або частини споруд, відкриті для населення (під'їзди, підземні переходи, стадіони, парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше).

При цьому, органи місцевої влади можуть розширити цей перелік. Так, з 6 квітня в Києві обов'язково носіння маски або респіратора на вулиці.

Самоізоляція для пенсіонерів

Уряд наказав дотримуватися режиму самоізоляції всім особам старше 60 років, тому що дана вікова група знаходиться в найбільшій групі ризику захворюваності COVID-19.

Люди похилого віку до закінчення карантину мають залишатися вдома. У разі якщо про них нікому подбати, дозволяється виходити в магазин чи аптеку на відстань не більше 2 км від будинку. Також можна вигулювати домашніх тварин.

Крім пенсіонерів самоізоляції повинні дотримуватися люди з підозрою на коронавірус, контактні особи заражених, інфіковані з легкою формою захворювання.

Темпи поширення COVID-19 в Україні

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що коронавірус в Україні має менший темп поширення, ніж в країнах лідируючих по захворюваності в світі.

Приріст нових випадків інфікування українців на добу становить 14%. Так, якщо в Італії зараження від 100 до 1200 осіб відбулося за 6 днів, то в Україні - понад 9 днів.

Коронавірусом частіше хворіють українці у віці 30-69 років. Серед летальних випадків 65,6% - жінки. Більшість померлих були старшими за 50 років, 84% мали супутні хронічні захворювання (діабет, серцево-судинні, хвороби нирок, легенів).

Боротьба з коронавірусом у світі

У США прогнозують пік смертності через тиждень. Епіцентром епідемії в країні став Нью-Йорк, де лікарі змушені носити дощовики і сміттєві мішки через брак халатів. Дональд Трамп розпорядився направити в Нью-Йорк тисячу військовослужбовців і військових медиків.

У Німеччині останні три дні фіксують зниження темпів захворюваності. 5 квітня число інфікованих знизилося на 146 випадків у порівнянні з 6082 новими зараженнями, виявленими в суботу. У п'ятницю було зареєстровано 6174 нових інфікованих. Всього в країні захворіло вже 97 тис. осіб.

В Італії зменшується число пацієнтів у важкому стані. Вперше з моменту початку епідемії кількість пацієнтів відділень інтенсивної терапії знизилася. На 5 квітня 3994 пацієнтів з коронавірусом перебували в реанімаційних відділеннях, що на 74 менше, ніж 4 квітня.

Іспанія випередила Італію за кількістю заражених коронавірусом і знаходиться на другому місці за швидкістю поширення захворювання в світі після США. Число смертей 5 квітня зросло на 674, склавши 12 418 померлих. Днем раніше від коронавіруса в Іспанії померли 809 осіб.

У Великобританії посилять карантин, якщо населення буде ігнорувати правила перебування вдома і соціального дистанціювання. Уряд може заборонити вправи на свіжому повітрі. Для запобігання поширенню інфекції в країні звільнять близько 4 тис. ув'язнених "низької групи ризику".

Іран частково відновить економічну діяльність з 11 квітня. Незважаючи на те, що в країні щодня фіксуються не менше 100 випадків COVID-19, президент повідомив про відновлення діяльності "з низьким рівнем ризику" з суботи. Держслужбовці будуть працювати віддалено з 11 квітня, заборона на масові заходи і роботу навчальних закладів продовжена до 18 квітня.

У Франції 7 квітня розпочнуть дослідження з переливання плазми крові людям з коронавірусом від людей, які вже одужали. У випробуваннях візьмуть участь 200 пацієнтів, а результати стануть відомі через 2-3 тижні.

В Австрії для боротьби з поширенням коронавіруса будуть відстежувати місце розташування громадян за допомогою смартфонів або спеціальних брелоків. Дані заходи необхідні, тому що уряд планує в найближчому майбутньому послабити заборону на вихід з дому.