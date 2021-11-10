У Польщі повідомили про затримання мігрантів, які прорвалися вночі через кордон

У ніч на 10 листопада одній із великих груп білоруських мігрантів удалося прорватися через кордон Польщі. Однак усіх їх заарештували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.
Декільком десяткам мігрантів із Білорусі вдалося перейти державний кордон у районі Біловежі. Вони мали різне обладнання та інструменти, які допомогли зламати паркани.
Як пише Radio Białystok, людей затримали - було винесено рішення залишити територію Польщі. Їх супроводжували до державного кордону.
Зазначають, що в таборі мігрантів біля прикордонної смуги в районі переходу Кузниці ситуація спокійніша.
Нагадаємо, 8 листопада білоруські мігранти розбили на кордоні з Польщею наметовий табір.
Детальніше про те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні - в матеріалі РБК-Україна "Табір мігрантів проти загону військових: що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі".