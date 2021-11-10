RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Польщі повідомили про затримання мігрантів, які прорвалися вночі через кордон

Автор: Іванна Шовкун

У ніч на 10 листопада одній із великих груп білоруських мігрантів удалося прорватися через кордон Польщі. Однак усіх їх заарештували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

Декільком десяткам мігрантів із Білорусі вдалося перейти державний кордон у районі Біловежі. Вони мали різне обладнання та інструменти, які допомогли зламати паркани.

Як пише Radio Białystok, людей затримали - було винесено рішення залишити територію Польщі. Їх супроводжували до державного кордону.

Фото: білоруських мігрантів заарештували після перетину кордону Польщі (twitter.com/Polska Policja)

Зазначають, що в таборі мігрантів біля прикордонної смуги в районі переходу Кузниці ситуація спокійніша.

Нагадаємо, 8 листопада білоруські мігранти розбили на кордоні з Польщею наметовий табір.

Детальніше про те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні - в матеріалі РБК-Україна "Табір мігрантів проти загону військових: що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі".

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьПольша