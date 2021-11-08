Нелегальні мігранти розбили табір на кордоні з Польщею: їх охороняють спецслужби Білорусі
Після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні. За даними Міноборони Польщі, їх постійно охороняють білоруські спецслужби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Міноборони Польща.
"МВС і військовослужбовцям вдалося припинити першу масову спробу перетнути кордон (Польщі - ред.)", - йдеться в повідомленні відомства.
У Міноборони зазначили, що після невдалої спроби проникнути на територію Польщі мігранти розбили наметовий табір в районі кузні. Так звані біженці перебувають під постійною охороною білоруських спецслужб.
Польські військові опублікували відео табору мігрантів, який вони розбили на кордоні. На кадрах видно, що вздовж паркану знаходяться десятки наметів і горить безліч багать.
Służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. Są cały czas pilnowani przez białoruskie służby. pic.twitter.com/IpP0wdPXhC— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 8, 2021
Нагадаємо, вранці 8 листопада в Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів.
Відзначити, Польща відразу ж мобілізувала армію, щоб стримати нелегальних мігрантів з Білорусі.
Деталі про всі події на кордоні двох країн зібрані у матеріалі РБК-Україна.