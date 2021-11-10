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В Польше сообщили о задержании мигрантов, прорвавшихся ночью через границу

Автор: Иванна Шовкун

В ночь на 10 ноября одной из больших групп белорусских мигрантов удалось прорваться через границу Польши. Однако всех их арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

Нескольким десяткам мигрантов из Беларуси удалось перейти государственную границу в районе Беловежи. У них было различное оборудование и инструменты, которые помогли взломать заборы.

Как пишет Radio Białystok, людей задержали - было вынесено решение покинуть территорию Польши. Их сопроводили до государственной границы.

Фото: белорусские мигранты были арестованы после пересечения границы Польши (twitter.com/Polska Policja)

Отмечают, что в лагере мигрантов возле пограничной полосы в районе перехода Кузницы ситуация спокойнее.

Напомним, 8 ноября белорусские мигранты разбили на границе с Польшей палаточный лагерь.

Подробнее о том, что сейчас происходит на польско-беларусской границе - в материале РБК-Украина "Лагерь мигрантов против отряда военных: что происходит на границе Польши и Беларуси".

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