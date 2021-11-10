В Польше сообщили о задержании мигрантов, прорвавшихся ночью через границу

В ночь на 10 ноября одной из больших групп белорусских мигрантов удалось прорваться через границу Польши. Однако всех их арестовали.
Нескольким десяткам мигрантов из Беларуси удалось перейти государственную границу в районе Беловежи. У них было различное оборудование и инструменты, которые помогли взломать заборы.
Как пишет Radio Białystok, людей задержали - было вынесено решение покинуть территорию Польши. Их сопроводили до государственной границы.
Отмечают, что в лагере мигрантов возле пограничной полосы в районе перехода Кузницы ситуация спокойнее.
Напомним, 8 ноября белорусские мигранты разбили на границе с Польшей палаточный лагерь.
Подробнее о том, что сейчас происходит на польско-беларусской границе - в материале РБК-Украина "Лагерь мигрантов против отряда военных: что происходит на границе Польши и Беларуси".