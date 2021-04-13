У Польщі зробили заяву через загострення на Донбасі: "може бути наступ РФ"

Міністерство закордонних справ Польщі виступає за посилення санкцій проти Росії у разі погіршення ситуації на Донбасі . Дії РФ можуть мати наступальний характер.

Яблонський заявив, що Захід має бути послідовним у протидії агресивним крокам Росії в Україні і біля її кордонів. У разі погіршення ситуації необхідно ухвалити рішення про посилення санкцій проти РФ.

Те, що зараз відбувається на сході України, "створює враження підготовки Росією до якихось дій, або перебування в готовності до якихось дій, які можуть мати наступальний характер", зазначив польський дипломат.

"Ми сподіваємося, що якщо Росія не відмовиться від цього (агресивних дій, - ред.), то ми як Захід будемо послідовні, адже абсолютно важливо протистояти агресивним діям Росії",- вважає Яблонський.

За його словами, не можна допустити "м’якого підходу" до країни, яка не змінює своєї позиції і не перестає порушувати міжнародне право.