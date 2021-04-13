Для Путіна війна з Україною вигідна для підняття рейтингу, - Стефанішина
Для президента РФ Володимира Путіна є вигідним загострення на Донбасі. Так він намагається підняти свій рейтинг.
Про це заявила в ефірі телеканалу ICTV віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
За її словами, Україна очікує посилення санкцій проти Росії, якщо РФ загострюватиме ситуацію.
"Для Путіна війна - це спосіб підняти рейтинги, це передвиборча технологія. Плануються вибори в Держдуму. І на тлі внутрішньополітичних криз, війна - це визнана стратегія виборів", - зазначила Стефанішина.
Вона вважає, що так Путін намагається відволікти громадян РФ.
Нагадаємо, у Путіна заявили про загрозу повторення на Донбасі трагедії в Сребрениці.
Раніше повідомлялось, що Росія стягує війська до українського кордону, готуючись до навчань в Брянську і окупованому Криму.
Зазначимо, РНБО готує спеціальне рішення про заходи на шляху України до НАТО.