Для Путіна війна з Україною вигідна для підняття рейтингу, - Стефанішина

Для президента РФ Володимира Путіна є вигідним загострення на Донбасі . Так він намагається підняти свій рейтинг.

Про це заявила в ефірі телеканалу ICTV віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

За її словами, Україна очікує посилення санкцій проти Росії, якщо РФ загострюватиме ситуацію.

"Для Путіна війна - це спосіб підняти рейтинги, це передвиборча технологія. Плануються вибори в Держдуму. І на тлі внутрішньополітичних криз, війна - це визнана стратегія виборів", - зазначила Стефанішина.

Вона вважає, що так Путін намагається відволікти громадян РФ.