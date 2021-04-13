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В Польше сделали заявление из-за обострения на Донбассе: "может быть наступление РФ"

Новина українською → Варшава, Вторник 13 апреля 2021 09:20
В Польше сделали заявление из-за обострения на Донбассе: "может быть наступление РФ" Фото: Павел Яблонский (gov pl dyplomacja)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел Польши выступает за усиление санкций против России в случае ухудшения ситуации на Донбассе. Действия РФ могут иметь наступательный характер.

Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, сообщает TV Republika.

Яблонский заявил, что Запад должен быть последовательным в противодействии агрессивным шагам России в Украине и у ее границ. В случае ухудшения ситуации необходимо принять решение об усилении санкций против РФ.

То, что сейчас происходит на востоке Украины, "создает впечатление подготовки России к каким-то действиям, или пребывания в готовности к каким-то действиям, которые могут иметь наступательный характер", отметил польский дипломат.

"Мы надеемся, что если Россия не откажется от этого (агрессивных действий, - ред.), то как Запад будем последовательны, ведь абсолютно важно противостоять агрессивным действиям России",- считает Яблонский.

По его словам, нельзя допустить "мягкого подхода" к стране, которая не меняет своей позиции и не перестает нарушать международное право.

Напомним, в Украине заявили, что для президента РФ Владимира Путина является выгодным обострение на Донбассе. Так он пытается поднять свой рейтинг.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Украина готова пойти в наступление на Донбассе, но надо оценить риски.

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