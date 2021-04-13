В Польше сделали заявление из-за обострения на Донбассе: "может быть наступление РФ"

Министерство иностранных дел Польши выступает за усиление санкций против России в случае ухудшения ситуации на Донбассе . Действия РФ могут иметь наступательный характер.

Яблонский заявил, что Запад должен быть последовательным в противодействии агрессивным шагам России в Украине и у ее границ. В случае ухудшения ситуации необходимо принять решение об усилении санкций против РФ.

То, что сейчас происходит на востоке Украины, "создает впечатление подготовки России к каким-то действиям, или пребывания в готовности к каким-то действиям, которые могут иметь наступательный характер", отметил польский дипломат.

"Мы надеемся, что если Россия не откажется от этого (агрессивных действий, - ред.), то как Запад будем последовательны, ведь абсолютно важно противостоять агрессивным действиям России",- считает Яблонский.

По его словам, нельзя допустить "мягкого подхода" к стране, которая не меняет своей позиции и не перестает нарушать международное право.