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У Польщі дозволили відкрити торгові центри та магазини

Автор: РБК-Україна

Уряд Польщі дозволив роботу торгових центрів і магазинів за дотримання найжорсткіших санітарних заходів. Відкриті Торгові центри відкриються 28 листопада.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає газета Rzecz Pospolita.

Прем'єр попередив, що магазини будуть закриті, якщо в них будуть порушуватися санітарні правила.

Спортивні зали, кінотеатри, концертні зали залишаються закритими до 27 грудня.

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У свою чергу, навчальні заклади відновлять роботу до 24 грудня.

В цей час у Польщі закрито більшість торгових центрів.

Нагадаємо, з 7 листопада у Польщі посилили карантинні обмеження. Зокрема, закрили заклади культури, обмежили роботу торгових центрів.

Крім того, у Польщі очікують, що положення нового коронавірусного закону повинні спростити працевлаштування для лікарів, медсестер і медичних рятувальників з країн з-поза меж Європейського союзу.

Додамо, що у Варшаві відкрили тимчасову лікарню для хворих коронавірусом на Національному стадіоні.

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