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Польща спрощує працевлаштування для іноземних лікарів

Варшава, Субота 07 листопада 2020 00:57
Польща спрощує працевлаштування для іноземних лікарів
Фото: медики (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Польщі очікують, що положення нового коронавірусного закону мають спростити працевлаштування для лікарів, медсестер та медичних рятувальників з країн з-за меж Європейського союзу. Очікується, що зарплата буде меншою, ніж у польських лікарів.

Про це пише "Польське радіо".

За словами глави канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхала Дворчика, іноземці цікавляться працею у польській системі охорони здоров’я.

"Передусім цей законопроєкт не призначений для якоїсь конкретної країни. Він призначений для медичного персонал з країн з-за меж ЄС. Ті лікарі або медичний персонал, приїжджаючи, особливо у перший період, зможуть працювати тільки під наглядом польських лікарів, а відтак зарплата цих осіб буде меншою", - сказав він.

Перші полегшення працевлаштування іноземців у польській службі охорони здоров’я набудуть чинності після підписання президентом нового закону. Інші можливі полегшення зараз знаходяться на етапі міжвідомчих консультацій.

Раніше у Варшаві відкрили тимчасову лікарню на Національному стадіоні, туди був доставлений перший пацієнт з коронавірусом.

Нагадаємо, в Польщі шість великих державних компаній створять польові шпиталі для хворих коронавірусом.

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