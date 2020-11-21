В Польше разрешили открыть торговые центры и магазины

Правительство Польши разрешило работу торговых центров и магазинов при соблюдении жесточайших санитарных мер. Открытые Торговые центры откроются 28 ноября.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает газета Rzecz Pospolita.

Премьер предупредил, что магазины будут закрыты, если в них будут нарушаться санитарные правила.

Спортивные залы, кинотеатры, концертные залы остаются закрытыми до 27 декабря.

В свою очередь, учебные заведения не возобновят работу до 24 декабря.

В настоящее время в Польше закрыто большинство торговых центров.

Напомним, с 7 ноября в Польше ужесточили карантинные ограничения. В частности, закрыли заведения культуры, ограничили работу торговых центров.

Кроме того, в Польше ожидают, что положения нового коронавирусного закона должны упростить трудоустройство для врачей, медсестер и медицинских спасателей из стран из-за пределов Европейского союза.

Добавим, что в Варшаве открыли временную больницу для больных коронавирусом на Национальном стадионе.