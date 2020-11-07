У Польщі посилюють карантин, країна за крок до локдауну

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У Польщі із 7 листопада набувають чинності нові протиепідемічні обмеження. Якщо число нових добових заражень збільшиться до 70-75 на 100 тисяч осіб, у країні введуть повний локдаун.

Про це пише "Польське радіо".

Відсьогодні зачинять заклади культури, обмежать роботу торгівельних центрів, готелі прийматимуть тільки осіб у відрядженні, а до крамниць та храмів зможе увійти менше осіб.

"Театри, кінотеатри, музеї, галереї, усі заклади культури будуть тимчасово зачиненими, бо ми хочемо зменшити громадський рух", - сказав прем’єр Матеуш Моравєцький.

Раніше повідомлялося, що у Польщі очікують, що положення нового коронавірусного закону мають спростити працевлаштування для лікарів, медсестер та медичних рятувальників з країн з-за меж Європейського союзу.

РБК-Україна писало, що у Польщі в п'ятницю зафіксували рекордні 21 897 нових випадків зараження коронавірусом.