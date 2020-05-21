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Польща спростила в'їзд сезонним працівникам з України на період карантину

Новини » Суспільство     21.05.2020 - 19:48
Польща спростила в'їзд сезонним працівникам з України на період карантину
Фото: Ян Кшиштоф Ардановській (wikimedia by Michał Józefaciuk)

Українцям, які їдуть працювати на фермах, не потрібно буде проходити 14-денний карантин

Польща спростила в'їзд для сезонних працівників зі східних країн, у тому числі і для українців. Таким чином, українці, які приїдуть на сезонні роботи до Польщі, зможуть відразу приступити до роботи без 14-денного карантину.

Про це повідомив міністр сільського господарства Ян Кшиштоф Ардановській, передає RMF24.

За його словами, на даний момент, як у Польщі, так і в інших країнах західної Європи спостерігається нестача сезонних робітників.

"Ми не знаємо, яким буде масштаб цього явища і скільки таких співробітників через східний кордон приїде до Польщі", - зазначив Ардановській.

Він зазначив, що прибулі іноземці зі східних країн для роботи на фермах зможуть відразу приступити до роботи.

При цьому він зазначив, що на даний момент у держави немає можливості проводити тестування на коронавірус для іноземних громадян.

Раніше віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції Вадим Пристайко повідомляв, що уряд України не заважає найму українців іноземними роботодавцями. Він зазначив, що деякі європейські країни потребують десятки тисяч українських заробітчан.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що для найму українських робітників іноземні роботодавці повинні забезпечити їх житлом і медичним страхуванням. Зеленський підкреслив, що українці повинні мати офіційне працевлаштування.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Польшакарантинзаробитчане
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