В Індії розбився винищувач Су-30

На заході Індії розбився винищувач Су-30МКІ, зібраний індійськими авіабудівниками за російською ліцензією. Про це повідомляє Times of India.

Обидва льотчики катапультувалися. Інцидент стався біля міста Нашік.

Винищувач перебував на стадії випробувань і ще не був офіційно введений до складу ВПС. Він був побудований індійською авіабудівною корпорацією HAL за ліцензією розробника - російської компанії "Сухой".

Зазначається, що цей літак став восьмим у списку отриманих ВПС Індії за контрактом з Росією Су-30МКІ, які розбилися. Зокрема, в 2015 році винищувач Су-30МКІ розбився в селі Лаокхова Боралімарі в районі Нагаон в центральному Ассамі.

