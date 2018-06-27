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В Індії розбився винищувач Су-30

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 12:53
Фото: аварія (twitter.com/LillyMaryPinto)
Фото: аварія (twitter.com/LillyMaryPinto)

Обидва льотчики катапультувалися

На заході Індії розбився винищувач Су-30МКІ, зібраний індійськими авіабудівниками за російською ліцензією. Про це повідомляє Times of India.

Обидва льотчики катапультувалися. Інцидент стався біля міста Нашік.

Винищувач перебував на стадії випробувань і ще не був офіційно введений до складу ВПС. Він був побудований індійською авіабудівною корпорацією HAL за ліцензією розробника - російської компанії "Сухой".

Зазначається, що цей літак став восьмим у списку отриманих ВПС Індії за контрактом з Росією Су-30МКІ, які розбилися. Зокрема, в 2015 році винищувач Су-30МКІ розбився в селі Лаокхова Боралімарі в районі Нагаон в центральному Ассамі.

Нагадаємо, 21 червня у Мумбаї літак Air India здійснив екстрену посадку через витік в гідравлічній системі.

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Теги публікації: Індія, авиакатастрофа, истребители  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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