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В Польше разбился боевой истребитель МиГ-29

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 09:58
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В результате катастрофы МиГ-29 в Польше погиб пилот

В Польше в ходе ночных полетов  6 июля 2018 года разбился боевой истребитель МиГ-29. Об этом сообщает пресс-служба Министерства нацобороны Польши.

Как сообщается, катастрофа произошла в окрестностях Паслека (Варминско-Мазурское воеводство).

"Пилот катапультировался в районе населенного пункта Сакув в 18 км от Мальборка. Крушение самолета произошло примерно в полукилометре от зданий", - говорится в сообщении. 

Как отмечается,после 02:30 ночи (по местному времени) врач "скорой помощи" констатировал смерть пилота.

"Обстоятельства аварии расследуются Государственной комиссией по расследованию авиационных происшествий", - говорится в сообщении.

 

Фото: катастрофа МиГ-29 в Польше (twitter.comMilitarium)

Напомним, ранее сообщалось, что на западе Индии разбился истребитель, собранный по российской лицензии.

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Теги публикации: Польша, крушение, Миг-29  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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