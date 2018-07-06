В Польше разбился боевой истребитель МиГ-29

В результате катастрофы МиГ-29 в Польше погиб пилот

В Польше в ходе ночных полетов 6 июля 2018 года разбился боевой истребитель МиГ-29. Об этом сообщает пресс-служба Министерства нацобороны Польши.

Как сообщается, катастрофа произошла в окрестностях Паслека (Варминско-Мазурское воеводство).

"Пилот катапультировался в районе населенного пункта Сакув в 18 км от Мальборка. Крушение самолета произошло примерно в полукилометре от зданий", - говорится в сообщении.

Как отмечается,после 02:30 ночи (по местному времени) врач "скорой помощи" констатировал смерть пилота.

"Обстоятельства аварии расследуются Государственной комиссией по расследованию авиационных происшествий", - говорится в сообщении.

Фото: катастрофа МиГ-29 в Польше (twitter.comMilitarium)

Напомним, ранее сообщалось, что на западе Индии разбился истребитель, собранный по российской лицензии.