У Польщі сталось масштабне ДТП

Фото: місце аварії (lodz.onet/pl)

Біля міста Лодзь зіткнулись 11 автомобілей та 6 вантажівок

У вівторок, 8 січня, поблизу міста Лодзь (Польща) зіткнулося 11 автомобілей та 6 вантажівок, в результаті чого постраждали мінімум шестеро осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Onet.pl.

Повідомляється, що аварія сталась близько 8 години ранку. В результаті аварії шестеро осіб потрапило до шпиталів регіону.

Проїзд транспорту в цьому районі усе ще ускладнений. Організовано об’їзди прилеглими автошляхами.

Нагадаємо, 17 грудня в результаті масштабної аварії з автобусом на заході Польщі одна людина загинула, ще 19 отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що у Польщі в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали громадяни України. Інцидент стався біля населеного пункту Нова-Кишева. У поліції повідомили, що аварія сталася під час маневру випередження.

До цього у Польщі 25 жовтня вантажівка на смерть збила 38-річного громадянина України. Повідомлялось, що аварія сталася біля зупинки, на якій раніше чоловік вийшов з автобуса. Зазначалось, що на момент аварії чоловік перебував посередині проїжджої частини.