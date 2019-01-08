В Польше произошло масштабное ДТП

Фото: место аварии (lodz.onet/pl)

Возле города Лодзь столкнулись 11 автомобилей и 6 грузовиков

Во вторник, 8 января, вблизи города Лодзь (Польша) столкнулось 11 автомобилей и 6 грузовиков, в результате чего пострадали минимум шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Onet.pl.

Сообщается, что авария произошла около 8 часов утра. В результате аварии шесть человек попали в больницы региона.

Проезд транспорта в этом районе все еще затруднен. Организован объезд по прилегающим автодорогам.

Напомним, 17 декабря в результате масштабной аварии с автобусом на западе Польши один человек погиб, еще 19 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали граждане Украины. Инцидент произошел возле населенного пункта Нова-Кишева. В полиции сообщили, что авария произошла во время маневра опережения.

До этого в Польше 25 октября грузовик насмерть сбила 38-летнего гражданина Украины. Сообщалось, что авария произошла возле остановки, на которой ранее мужчина вышел из автобуса. Отмечалось, что на момент аварии мужчина находился посередине проезжей части.