ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Польше произошло масштабное ДТП

Новости » Происшествия    08.01.2019 - 16:04
В Польше произошло масштабное ДТП
Фото: место аварии (lodz.onet/pl)

Возле города Лодзь столкнулись 11 автомобилей и 6 грузовиков

Во вторник, 8 января, вблизи города Лодзь (Польша) столкнулось 11 автомобилей и 6 грузовиков, в результате чего пострадали минимум шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Onet.pl.

Сообщается, что авария произошла около 8 часов утра. В результате аварии шесть человек попали в больницы региона.

Проезд транспорта в этом районе все еще затруднен. Организован объезд по прилегающим автодорогам.

Напомним, 17 декабря в результате масштабной аварии с автобусом на западе Польши один человек погиб, еще 19 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали граждане Украины. Инцидент произошел возле населенного пункта Нова-Кишева. В полиции сообщили, что авария произошла во время маневра опережения.

До этого в Польше 25 октября грузовик насмерть сбила 38-летнего гражданина Украины. Сообщалось, что авария произошла возле остановки, на которой ранее мужчина вышел из автобуса. Отмечалось, что на момент аварии мужчина находился посередине проезжей части.

Число пострадавших при столкновении поездов в ЮАР увеличилось до 620 Во Львовской области в ДТП с микроавтобусом погиб ребенок
Новости Украины ПольшааварияДТП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь