ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Польщі вантажівка на смерть збила українця

Новини » Надзвичайні події    25.10.2018 - 14:25
Фото: ДТП у Польщі (lubelska.policja.gov.pl)
Фото: ДТП у Польщі (lubelska.policja.gov.pl)

Наразі місцеві правоохоронці встановлюють обставини події

У Польщі сьогодні вранці, 25 жовтня, вантажівка на смерть збила 38-річного громадянина України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначається, аварія сталася у селі Бонєво в Люблінському воєводстві - вантажівка здійснила наїзд на пішохода, унаслідок отриманих травм чоловік загинув. 

Повідомляється, що аварія сталася біля зупинки, на якій раніше чоловік вийшов з автобуса. Зазначається, що на момент аварії чоловік перебував посередині проїжджої частини.

Наразі місцеві правоохоронці встановлюють обставини події. Також зазначається, що водій вантажівки був тверезим.

 

Фото: ДТП у Польщі (lubelska.policja.gov.pl)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Дніпровському районі Києва автобус наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині. Чоловік в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Також повідомлялося, що у Жашківському районі Черкаської області сталася дорожньо-транспортна пригода, в яку потрапила група дітей, двоє з них опинилися в лікарні. 

Аварія ескалатора в Римі: постраждалих українців виписали із лікарні Россошанський засуджений на 7 років за ДТП, в якому загинула сестра Ноздровської
Новини України ДТППольшаавария
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся