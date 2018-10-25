У Польщі вантажівка на смерть збила українця

Фото: ДТП у Польщі (lubelska.policja.gov.pl)

Наразі місцеві правоохоронці встановлюють обставини події

У Польщі сьогодні вранці, 25 жовтня, вантажівка на смерть збила 38-річного громадянина України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначається, аварія сталася у селі Бонєво в Люблінському воєводстві - вантажівка здійснила наїзд на пішохода, унаслідок отриманих травм чоловік загинув.

Повідомляється, що аварія сталася біля зупинки, на якій раніше чоловік вийшов з автобуса. Зазначається, що на момент аварії чоловік перебував посередині проїжджої частини.

Наразі місцеві правоохоронці встановлюють обставини події. Також зазначається, що водій вантажівки був тверезим.

Фото: ДТП у Польщі (lubelska.policja.gov.pl)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Дніпровському районі Києва автобус наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині. Чоловік в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Також повідомлялося, що у Жашківському районі Черкаської області сталася дорожньо-транспортна пригода, в яку потрапила група дітей, двоє з них опинилися в лікарні.