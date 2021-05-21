В Польщі позицію США щодо "Північного потоку-2" назвали "не зовсім послідовною"

Голова Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський заявив, що позиція адміністрації президента США Джо Байдена щодо російського проекту "Північний потік-2" "не зовсім послідовна". Він наголосив, що завершення газопроводу нашкодить Європі.
Про це повідомляє "Польське радіо".
Щерський зазначив, що він поділяє критику, яку у Вашингтоні висловлено усно на адресу газопроводу, який через Балтійське море має з’єднати Росію та Німеччину. Проте, додав міністр, він не поділяє надії, про яку кажуть американці, що деяке послаблення може довести до діалогу, завдяки чому буде можливою зміна профілю інвестиції.
"Це послаблює можливість впливати на майбутнє проекту, саме через цю непослідовність. Я переконаний, що в довгостроковій перспективі завершення проекту Nord Stream-2 діятиме на шкоду Європи, на шкоду євроатлантичних відносин і матиме далекосяжні наслідки, які сьогодні все ще можна затримати", – сказав він.
Держдеп США надав Конгресу звіт про компанії і судна, що беруть участь у Nord Stream 2. Комітет Сенату США з міжнародних справ заявив, що рішення адміністрації не вводити санкції проти оператора проекту є щонайменше помилковим.
Як повідомляло РБК-Україна, представник Держдепартаменту США Джаліна Портер заявила, що Вашингтон все ще має намір використовувати всі доступні дипломатичні інструменти, щоб зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".
18 травня портал Axios повідомив, що відмова від санкцій щодо "Північного потоку-2" може означати, що адміністрація Джо Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.
Верховна рада Україна 21 травня підтримала звернення до Сполучених Штатів Америки і Європейського союзу щодо введення санкцій за будівництва газопроводу "Північний потік-2". Народні депутати прийняли відповідний проект постанови №5520.