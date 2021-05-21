В Польщі позицію США щодо "Північного потоку-2" назвали "не зовсім послідовною"

Голова Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський заявив, що позиція адміністрації президента США Джо Байдена щодо російського проекту "Північний потік-2" "не зовсім послідовна". Він наголосив, що завершення газопроводу нашкодить Європі.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Щерський зазначив, що він поділяє критику, яку у Вашингтоні висловлено усно на адресу газопроводу, який через Балтійське море має з’єднати Росію та Німеччину. Проте, додав міністр, він не поділяє надії, про яку кажуть американці, що деяке послаблення може довести до діалогу, завдяки чому буде можливою зміна профілю інвестиції. "Це послаблює можливість впливати на майбутнє проекту, саме через цю непослідовність. Я переконаний, що в довгостроковій перспективі завершення проекту Nord Stream-2 діятиме на шкоду Європи, на шкоду євроатлантичних відносин і матиме далекосяжні наслідки, які сьогодні все ще можна затримати", – сказав він.