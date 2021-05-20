"Північний потік-2": Рада завтра проголосує звернення до США щодо запровадження санкцій

Верховна рада завтра проголосує проект постанови про звернення до Сполучених Штатів Америки щодо запровадження санкцій через будівництво газопроводу "Північний потік-2". Сьогодні постанову розгляне профільний комітет.

Про це повідомив спікер ВР Дмитро Разумков під час засідання Ради.

"Зараз готується до підписання проект постанови про звернення ВР до Палати представників та Сенату Конгресу США 117 скликання щодо активізації зусиль по зміцненню енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", - розповів глава парламенту. Разумков надав доручення профільному комітету розглянути цей документ. "У зв'язку з цим звертаюся до профільного комітету... о 15:00 провести засідання та підготувати постанову до розгляду. Щоб завтра після години запитань до уряду другим питанням ми могли її розглянути у стінах ВРУ", - сказав глава ВР.