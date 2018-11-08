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У Польщі побоюються втратити 500 тис. працівників з України

Новини » В світі    08.11.2018 - 13:56
Ілюстративне фото (pixabay.com jeviniya)
Ілюстративне фото (pixabay.com jeviniya)

Втрата працівників-українців є справжньою загрозою для польської економіки

Через сповільнення економічного розвитку Польща може втратити більше 500 тис. працівників з України, які виїдуть на захід Європи. Про це повідомляється у заяві Об’єднання підприємців і роботодавців (ZPP), передає РБК-Україна з посиланням на "Польське Радіо".

Прогнозують, що динаміка зростання польської економіки може зменшитися на третину через відтік українських заробітчан. Як наслідок, Польща може втратити 1,6% ВВП, при тому, що динаміка зростання ВВП становить 5%.

Також у ZPP відзначають зменшення працівників, які приїздять до Польщі з країн, розташованих на сході Європи.

Крім того, протягом першого півріччя поточного року в Польщі зареєстрували на 13% менше заяв про намір доручити виконання роботи іноземцеві, ніж у 2017-му.

Водночас, польські підприємці та роботодавці стверджують, що Німеччина активно готується приймати працівників із країн, які не входять до ЄС.

Зокрема, німці готуються до широкої рекламної кампанії, щоб заохотити працівників з інших країн та надати підтримку у вивченні німецької мови.

У Польщі побоюються, що такий крок вплине на економіку їхньої країни та "переманить" значну частину українців.

Тож Об’єднання підприємців і роботодавців пропонує створити у Польщі єдину міграційну політику, яка була б спрямована на "розсудливе поглинання трудових іммігрантів з перевірених напрямків".  Вона передбачала б, зокрема, спрощену процедуру працевлаштування громадян України.

Також у ZPP закликають створити прозорий шлях для отримання дозволу на постійне перебування, а потім - громадянства для іммігрантів з-за східного кордону.

До 2050 року у Польщі готуються прийняти 5 млн трудових іммігрантів, щоб зберегти попередні темпи економічного розвитку.

Нагадаємо, міністр соціальної політики України Андрій Рева та посол Німеччини в Україні Ернст Райхель 7 листопада 2018 підписали німецько-українську угоду про соціальне забезпечення. Угода має, зокрема, сприяти створенню робочих місць

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