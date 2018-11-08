Україна та ФРН підписали угоду про соціальне забезпечення

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Угода дозволить полегшити обопільне інвестування й буде сприяти створюванню робочих місць

Міністр соціальної політики України Андрій Рева та посол Німеччини в Україні Ернст Райхель, 7 листопада 2018, підписали німецько-українську угоду про соціальне забезпечення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Угода про соцзабезпечення також координує соціальний захист у сфері державного страхування, зокрема нею передбачено уникнення подвійного страхування в обох країнах.

"Для працівників, а також їхніх роботодавців здебільшого діють норми законодавства тієї держави, у якій за фактом провадиться трудова діяльність", - повідомили в посольстві Німеччини.

Повідомляється, що якщо людина тимчасово працює в іншій країні, то вони можуть "залишатись інтегрованими у систему соціального страхування тієї країни, де вони працювали до того". Ця угода є корисною як для Німеччини, так і для України, бо зможе полегшити обопільне інвестування й сприяти створенню робочих місць.

Також угода передбачає необмежений переказ пенсій до іншої держави між ФРН та Україною.

"Передумови для набуття права на пенсію можуть виконуватися через спільне підсумовування отриманого в обох державах страхового стажу (накопичення мінімального пенсійного стажу)", - повідомляє посольство.

Для набуття чинності угоди її мають схвалити парламенти обох країн.

Нагадаємо, Польща і ФРН заявили про важливість збереження стабільної ситуації в Україні. Глава польського уряду Матеуш Моравецький за результатами міжурядових консультацій з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив про важливість збереження стабільної ситуації в Україні.