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Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"

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Кишинів, Четвер 20 січня 2022 11:52
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому" Фото: "Газпром" може припинити поставки до Молдови (УНІАН)
Автор: Юлія Бойко

Парламент Молдови ввів надзвичайний стан після погроз російського "Газпрому" про припинення поставок газу. НС у сфері енергетики діятиме протягом двох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsmaker.md.

Повідомляється, що за введення надзвичайного стану проголосували 58 депутатів, даний режим буде діяти протягом 60 днів.

Як заявила прем'єр Наталія Гаврилиця, введення НС дозволить оперативно приймати рішення для забезпечення газом населення, в тому числі в обхід законодавчих норм. За її словами, цей режим дозволить оптимізувати споживання газу.

Нагадаємо, раніше російський "Газпром" попередив Молдову про припинення постачання газу 20 січня, якщо вона не сплатить поточну поставку. Кишинів має виплатити 63 млн доларів за першу половину січня, але поки не вистачає 25 млн доларів.

Передбачається, що після введення НС, влада дасть відстрочку на оплату ПДВ для "Молдовагазу", а також виплатить в аванс компенсації населенню за січень, лютий і березень.

Схожа ситуація виникла в листопаді 2021 року, тоді Молдові довелося терміново погашати борги перед "Газпромом" у розмірі 80 млн доларів.

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Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
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