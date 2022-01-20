Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"

Парламент Молдови ввів надзвичайний стан після погроз російського "Газпрому" про припинення поставок газу. НС у сфері енергетики діятиме протягом двох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsmaker.md .

Як заявила прем'єр Наталія Гаврилиця, введення НС дозволить оперативно приймати рішення для забезпечення газом населення, в тому числі в обхід законодавчих норм. За її словами, цей режим дозволить оптимізувати споживання газу.

Повідомляється, що за введення надзвичайного стану проголосували 58 депутатів, даний режим буде діяти протягом 60 днів.

Нагадаємо, раніше російський "Газпром" попередив Молдову про припинення постачання газу 20 січня, якщо вона не сплатить поточну поставку. Кишинів має виплатити 63 млн доларів за першу половину січня, але поки не вистачає 25 млн доларів.

Передбачається, що після введення НС, влада дасть відстрочку на оплату ПДВ для "Молдовагазу", а також виплатить в аванс компенсації населенню за січень, лютий і березень.

Схожа ситуація виникла в листопаді 2021 року, тоді Молдові довелося терміново погашати борги перед "Газпромом" у розмірі 80 млн доларів.