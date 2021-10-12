У Польщі знайшли тіло українки в хостелі: була гостею

У Польщі загинула 51-річна українка. Її тіло знайшли в хостелі міста Стараховіце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News .

Відомо, що в службу екстреної допомоги зателефонували з хостелу в Стараховіце. Там повідомили, що 51-річна громадянка України, яка була гостем об'єкта, не подала жодних ознак життя.

На допомогу виїхала бригада швидкої допомоги, але медики не змогли врятувати українку.

"Бригада швидкої допомоги виїхала на місце, незважаючи на надану допомогу, життя жінки не була врятоване. На місці кілька годин працювали поліцейські ід наглядом прокуратури", - розповів прес-офіцер міської поліції Стараховіце Павло Кусяк.

Поліція підозрює, що хтось міг бути причетний до смерті жінки.

"У цій справі буде проведено розслідування, яке відповість на це питання", - уточнив офіцер.

Також відомо, що за справу взялася Прокуратура Стараховицького району. Тіло українки направлено на розтин