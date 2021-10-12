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В Польше нашли тело украинки в хостеле: была гостьей

Новина українською →
Польша, Вторник 12 октября 2021 07:36
В Польше нашли тело украинки в хостеле: была гостьей Фото: в Польше нашли тело 51-летней украинки (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Польше погибла 51-летняя украинка. Ее тело нашли в хостеле города Стараховице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Известно, что в службу экстренной помощи позвонили из хостела в Стараховице. Там сообщили, что 51-летняя гражданка Украины, которая была гостем объекта, не подал никаких признаков жизни.

На помощь выехала бригада скорой помощи, но медики не смогли спасти украинку.

"Бригада скорой помощи выехала на место, несмотря на оказанную помощь, жизнь женщины не была спасена. На месте несколько часов работали полицейские под надзором прокуратуры", - рассказал пресс-офицер городской полиции Стараховице Павел Кусяк.

Полиция подозревает, что кто-то мог быть причастен к смерти женщины.

"По этому делу будет проведено расследование, которое ответит на этот вопрос", - уточнил офицер.

Также известно, что за дело взялась Прокуратура Стараховицкого района. Тело украинки направлено на вскрытие.

Напомним, что в Польше погиб молодой украинец после задержания полицейскими. Полицейских обвиняют в избиении до смерти.

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