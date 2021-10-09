У Польщі у справі про вбивство українця звинувачення висунули 9 особам: їм загрожує до 10 років в'язниці

У Польщі підозрюваним у вбивстві 25-річного громадянина України Дмитра Никифоренка висунули звинувачення, їм загрожує до 10 років в'язниці. Кількість фігурантів кримінальної справи зросла до 9 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Вчора Окружна прокуратура в Щецині повідомила про затримання у справі про смерть 25-річного українця восьми осіб. У суботу була затримана працівниця витверезника Вроцлава. Таким чином кількість фігурантів зросла до дев'яти.

Прокуратура висунула підозрюваним підозри. Зокрема, трьом поліцейським у порушенні службових повноважень, зловживанні при поводженні із затриманою особою та смертельному побитті.

Ще одного правоохоронця звинуватили у наданні дозволу фізичного насильства над затриманою особою, що суперечить її службовим обов'язкам.

Двох працівників витверезника прокуратура звинуватила у фізичному насильстві над затриманою особою і нанесення смертельних побоїв.

Лікарю витверезника пред'явлені звинувачення в неналежній оцінці стану здоров'я побитого українця, що призвело до смерті потерпілого.

Керівника витверезника прокуратура звинуватила в підбурюванні медичних працівників до перешкоджання кримінальному провадженню та розміщенню неправдивої інформації в медичних документах про перебування потерпілого в центрі.

Прокуратура попросила заарештувати двох поліцейських на три місяці. Суд відхилив це клопотання. Обвинувачення планує оскаржити це рішення.

Решта фігурантів кримінальної справи перебуватимуть під наглядом поліції. Їм заборонені контакти з певними особами, виїзд з країни і майнові гарантії.

Трьом поліцейським і двом працівникам витверезника загрожує до 10 років позбавлення волі. Решті - до 5 років.