МЗС Польщі викликало повіреного Білорусі через ситуацію з мігрантами на кордоні
МЗС Польщі викликало Тимчасового повіреного у справах Білорусі Олександра Чесновського. За даними ЗМІ, це пов'язано з ситуацією на польсько-білоруському кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство PAP.
"Повірений у справах посольства Республіки Білорусь В Польщі Олександр Чесновський був викликаний в МЗС Польщі в п'ятницю", - повідомило видання з посиланням на джерело.
За його словами, виклик білоруського дипломата в МЗС пов'язаний з ситуацією на кордоні Польщі та Білорусі. Інших подробиць агентство не наводить.
Нагадаємо, раніше прикордонна служба Польщі заявила про обстріл патруля з боку Білорусі.
Зазначимо, з початку серпня понад 14 тисяч нелегальних мігрантів намагалися потрапити на територію Польщі з Білорусі. В результаті влада Польщі ввели режим надзвичайного стану на кордоні Білорусі.