У Польщі почалися масштабні військові навчання за участю американських солдат

В західній частині Польщі американські та польські військовослужбовці почали спільні навчання на Дравсько-Поморському військовому полігоні. Навчання триватимуть до 19 червня.

Про це пише Deutsche Welle.

Участь у навчаннях беруть чотири тисячі американських і дві тисячі польських солдатів. Вони будуть відпрацьовувати військову взаємодію.

Ці навчання є модифікованим варіантом маневрів Defender Europe 20, які були скориговані через пандемію коронавіруса. Спочатку планувалося, що в рамках навчань візьмуть участь 37 тисяч військовослужбовців, у тому числі 20 тисяч - з США. У березні бундесвер припинив участь у підготовці до маневрів з-за кризи, пов'язаного з пандемією коронавіруса, а США відмовилися від перекидання в Європу додаткового контингенту солдатів.

Перед початком маневрів у Польщі, всіх військовослужбовців протестували на коронавірус. Всі тести були негативними. Тестування на вірус буде регулярно проводитися на протязі всіх навчань.

Маневри Defender Europe 20 Plus проводяться з метою поліпшити швидкість і ефективність взаємодії солдатів при проведенні операцій проти супротивника в умовах багатонаціонального контингенту, сказав представник польської армії.

РБК-Україна писало, що Трамп наказав скоротити кількість американських військових в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що цього літа в Україні пройдуть масштабні військові навчання.