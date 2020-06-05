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Трамп планує вивести з Німеччини 9,5 тис. американських військових

Новини » Політика     05.06.2020 - 23:12
Трамп планує вивести з Німеччини 9,5 тис. американських військових
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Зменшення кількості солдат планується до вересня

Президент США Дональд Трамп наказав скоротити кількість американських військових в Німеччині. Відповідне розпорядження було надане Пентагону.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Всього у Німеччині розміщені 34,5 тис. американських військових. До вересня звідти будуть виведені 9,5 тис. солдат. Деяких з цих військових переведуит до Польщі, до інших країн-союзниць, а також повернуть у США.

Неназваний посадовець повідомив, що це рішення стало результатом багатомісячної роботи генерала армії США, голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Майлі.

Він також запевнив, що скорочення контингенту не має відношення до напруги між Дональдом Трампом та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

"В присутності великого числа американських військових у ФРН зараз немає потреби з огляду на загальне збільшення витрат на оборону з боку країн-членів НАТО", - сказав посадовець.

Підрозділи США у Німеччині наразі є найбільшим американським військовим контингентом у Європі та другим найбільшим у світі (після Японії). Орім того, у роботі американських військових об'єктів в ФРН задіяні 17 тисяч американських цивільних осіб.

РБК-Україна писало, що у Німеччині заявили, що Трамп є "бактерією для НАТО".

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель відмовилася прийняти запрошення президента США Дональда Трампа до Вашингтона на саміт Великої сімки (G7).

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Дональд ТрампГерманиявійськові
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