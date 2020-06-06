В Польше начались масштабные военные учения при участии американских солдат

В западной части Польши американские и польские военнослужащие начали совместные учения на Дравско-Поморском военном полигоне. Учения продлятся до 19 июня.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Участие в учениях принимают четыре тысячи американских и две тысячи польских солдат. Они будут отрабатывать военное взаимодействие.

Эти учения являются модифицированным вариантом маневров Defender Europe 20, которые были скорректированы из-за пандемии коронавируса. Первоначально планировалось, что в рамках учений примут участие 37 тысяч военнослужащих, в том числе 20 тысяч - из США. В марте бундесвер прекратил участие в подготовке к маневрам из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, а США отказались от переброски в Европу дополнительного контингента солдат.

Перед началом маневров в Польше, всех военнослужащих протестировали на коронавирус. Все тесты были негативными. Тестирование на вирус будет регулярно проводиться на протяжении всех учений.

Маневры Defender Europe 20 Plus проводятся с целью улучшить скорость и эффективность взаимодействия солдат при проведении операций против противника в условиях многонационального контингента, сказал представитель польской армии.

РБК-Украина писало, что Трамп приказал сократить количество американских военных в Германии.

Ранее сообщалось, что этим летом в Украине пройдут масштабные военные учения.