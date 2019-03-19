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У Польщі планують позбавити імунітету суддів комуністичної епохи

Новини » Політика    19.03.2019 - 17:51
У Польщі планують позбавити імунітету суддів комуністичної епохи
Фото: генеральний прокурор Польщі Збігнєв Зебро (agencjagazeta.pl)

Імунітету хочуть позбавити 7 суддів і прокурорів, які працювали за часів Польської народної республіки

Міністр юстиції та Генеральний прокурор Польщі Збігнєв Зебро повідомив про підготовку заяви про позбавлення імунітету семи суддів і прокурорів, які працювали в часи Польської народної республіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeta.pl.

За словами Зебро, метою такого кроку є майбутнє притягнення до відповідальності суддів і прокурорів, які причетні до переслідування борців за демократію в комуністичні часи.

"Ми хочемо, щоб люди, які вчинили злочини, відповіли за свої вчинки", - заявив Зебро.

Заява про позбавлення суддів і прокурорів імунітету підготували спільно з Інститутом національної пам'яті.

Генпрокурор зазначив, що серед осіб, щодо яких прокуратура IPN вимагає позбавлення імунітету, є двоє суддів, які до недавнього часу працювали у Верховному суді, а один, який на сьогоднішній день перебуває на пенсії, виносив судові рішення майже до кінця минулого року.

Також Зебро додав, що до теперішнього часу в Польщі позбавили імунітету тільки одного суддю, який виносив політичні вироки в комуністичний період.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Польщі набув чинності закон про декомунізацію, згідно з яким у країні знесуть кілька сотень пам'ятників, меморіальних дощок і споруд радянського періоду.

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