ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Польщі та Хорватії розкритикували заяву Макрона по НАТО

Новини » В світі     11.11.2019 - 14:48
У Польщі та Хорватії розкритикували заяву Макрона по НАТО
Фото: прапор НАТО (nato.int)

Прем'єр Польщі вважає заяву Макрона по НАТО небезпечним

Офіційні особи Польщі та Хорватії виступили на захист Північноатлантичного альянсу (НАТО), після заяви президента Франції Еммануеля Макрона про відсутність координації між США і Альянсом. Про це повідомляє Reuters.

Як вважає прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, заяви Макрона про НАТО є небезпечними.

"Я думаю, що сумніви президента Макрона щодо прихильності НАТО взаємній обороні можуть змусити інших союзників замислитися щодо того, чи дотримується цього сама Франція. Я сподіваюся, що ми все ще можемо розраховувати на те, що Франція виконає свої зобов'язання", - сказав Моравецький.

За його словами, Франція недостатньо вкладається в оборонну сферу.

"Франція витрачає менше 2 відсотків ВВП (на оборону - ред.). Я думаю, що варто запитати, чому деякі аспекти НАТО не виглядають так, як ми хочемо. І справа не у відсутності прихильність США до альянсу, а у відсутності взаємності з боку деяких європейських союзників", - повідомив Моравецький.

Також зі словами підтримки щодо НАТО виступив міністр закордонних справ Хорватії Грик Радман.

"Я справді вірю в майбутнє НАТО. Є також такі цінності, як Європейський Союз, є така основа для захисту наших цінностей, миру, стабільності, я думаю, тому нам потрібен НАТО", - заявив Радман.

Нагадаємо, Еммануель Макрон заявив, що НАТО знаходиться в коматозному стані з-за повної відсутності координації стратегічних рішень між США і країнами-членами Північноатлантичного альянсу. За його словами, НАТО наступає "смерть мозку".

Раніше проти такої заяви Макрона виступили в Німеччині. Зокрема, канцлер Ангела Меркель заявила, що не розділяє позицію президента Франції. Пізніше прокоментував слова Макрона міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, висловившись на підтримку НАТО.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс спільно підсилюють оборону в світі.

У Польщі назвали "Північний потік-2" оплатою зброї РФ європейськими грошима Війна в Україні повернула питання оборони в порядок денний НАТО, - Меркель
Новини України НАТОЕммануель МакронПольшаХорватия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся